İlçe kurultaylarında güç dengesi netleşiyor... CHP’de ibre genel merkezden yana

Haberin Devamı

CHP’deki ilçe kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. Şu ana kadar 973 ilçenin yüzde 70’i aşkınında kurultayların tamamlandığı belirtildi. Takvime göre, 10 Eylül’e kadar tamamlanması gereken ilçe kurultaylarının tamamına yakınının önümüzdeki iki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay süreci genel merkezciler ve değişimciler olarak ayrışan taraflar arasında kıyasıya yarışa sahne oluyor.

İSTANBUL’DA 10 İLÇEDEN 2’SİNİ DEĞİŞİMCİLER ALDI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında duran genel merkezciler ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki değişimciler arasındaki yarışta en rekabetçi mücadele İstanbul’da yaşanıyor. Cumartesi günü Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler ve Ümraniye, pazar günü de Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli, Sultanbeyli’de yeni ilçe yönetimleri belirlendi. Kulislere göre, Bahçelievler ve Esenler’i İmamoğlu’nun liderliğindeki değişimciler alırken, diğer ilçelerde ise genel merkeze yakın isimler seçildi. İstanbul yerel siyasetinde etkili bir isim Hürriyet’e, “İlçe bazında bakarsanız, iki ilçeyi kendisini değişimciler olarak tanımlayanlar aldı. Ancak, aldıkları iki ilçenin toplam delege sayısı 29. Genel merkezcilerin kazandığı ilçelerden sadece Maltepe’nin delege sayısı 29. Fakat şöyle de bakmak gerekir; ilçe yönetimleri bu şekilde oluşsa da delegasyonda farklı ittifaklar olabiliyor. Bu ittifaklarla gelenlerin sonrasında nasıl davranacakları da önemli. İl başkanlığı için tarafların gösterecekleri adaylar bile delege tercihlerini etkileyebilir. Onun için şimdiden yapılacak kâğıt üstündeki hesaplar sonuçta yanıltıcı da olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Değişimciler son kozlarını, bu hafta sonu ve 3 Eylül’de aralarında yüksek delege sayılarıyla öne çıkan Kadıköy, Küçükçekmece, Kartal, Üsküdar, Pendik ve Sarıyer’in de yer aldığı 12 ilçede yapılacak seçimlerde paylaşacak. CHP kulislerinde, en çok delegeye sahip Kadıköy ve Sultangazi ile Adalar’ı genel merkezcilerin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Üsküdar, Küçükçekmece, Pendik ve Beyoğlu’nun ise büyük yarışa sahne olacağı konuşuluyor. Değişimcilerin adayı olarak adı öne çıkan Grup Başkanı Özgür Özel’in de bu kurultayların ardından adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ANKARA, YENİMAHALLE DIŞINDA KILIÇDAROĞLU’NDA

Haberin Devamı

Ankara’da da ilçe kurultayları büyük ölçüde tamamlandı, Yenimahalle dışında genel merkez ağırlıklı sonuçlar çıktı. CHP kaynaklarına göre delege sayısı yüksek illerden İzmir, Adana ve Hatay’da da genel merkez ağırlığı oluşurken, Mersin ve Bursa’da ise yarış sürüyor. Diğer illerden gelen sonuçların da genel olarak genel merkezcileri mutlu ettiği gözleniyor.