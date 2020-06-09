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Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

İlçe ilçe elektrik kesintisi listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?

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İlçe ilçe elektrik kesintisi listesi.. Elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul'un hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlar bölgelerindeki elektrik kesintilerinin son durumunu merak ediyorlar. Peki hangi bölgelerdeki elektrik kesintileri planlı, hangileri arıza kaynaklı? İşte ilçe ilçe elektrik kesintilerindeki son durum ve elektrik kesintilerinin düzeleceği saatler.

  • BAKIRKÖY ilçesinde 9 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

 

 

 

  • BEŞİKTAŞ ilçesinde 9 Haziran Salı  tarihinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 09.06.2020 19:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 874., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., HIZIREFENDİ, TURGUT REİS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506740) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 09.06.2020 01:00 - 09.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2508884)

 

 

 

 

 

 

 Anadolu yakasında ise planlı elektrik kesintisi olan bölge bulunmuyor. 

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