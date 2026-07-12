×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlçe halkını tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Koku#Yalova#Çınarcık
İlçe halkını tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 10:07

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koruköy arasında hissedilen yoğun gaz kokusu ihbarları üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tanker gemisinden kaynaklandığını belirledi.

Haberin Devamı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çınarcık ile Koruköy arasında yoğun gaz kokusu hissedildiği yönünde yapılan ihbarların ardından AFAD Arama ve Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Karada yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rüzgarın etkisiyle yayılan kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tankerden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli şekilde denizde inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde gaz kokusunun kaynağının söz konusu tanker olduğu tespit edildi. Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geminin TÜPRAŞ'tan yük alımı öncesinde kargo tanklarında yürütülen "gas free" (gazdan arındırma) işlemi kapsamında havalandırma yapıldığı, hissedilen kokunun da bu rutin işlemden kaynaklandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Yetkililer, olayda çevre ve halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini kaydetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koku#Yalova#Çınarcık

BAKMADAN GEÇME!