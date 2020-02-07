İlçe halkı, kaybolan zihinsel engelli genç için seferber oldu

Sason ilçesi Yeni Mahallesi'nde oturan Baştaş ailesi, evden çıkan zihinsel engelli oğulları Ahmet Baştan'tan haber alamayınca, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Saat 19.00 sıralarında belediye binasındaki hoparlörden Ahmet Baştaş'ın kaybolduğu anonsu yapılınca, aramalara ilçe halkı da katıldı. Çok sayıda kişi el feneri ve cep telefonlarının ışığıyla Ahmet Beştaş'ı ararken, sosyal medyada da duyurular yapıldı.

Saat 02.00 sıralarında Ahmet Baştaş, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan Baştaş, Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.

Oğlu Ahmet'in arama çalışmalarına katılan herkese teşekkürünü ileten Mahmut Baştaş, "Sason halkı çocuğumu bulmak için seferber oldu. Allah, tüm Sason halkından, Sason Belediyesi'nden ve Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden razı olsun. Saatlerdir çocuğumu arıyoruz. Çok şükür çocuğumu sağ salim bulup bana teslim ettiler" dedi.