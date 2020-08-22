İlçe belediyelerine daha çok yetki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu’nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz” sözlerinin ardından gözler 60 maddelik yeni yasa çalışmasına çevrildi. Buna göre büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yetkisinin arttırılması planlanıyor.

YENİ YASAMA DÖNEMİNDE

AK Parti, yasal düzenlemeyi yeni yasama yılında Meclis gündemine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehirlerde, ilçeler merkez ve taşra ilçeleri olarak yeniden tanımlanıyor. Buna göre “büyükşehir merkez”, “büyükşehir ilçe” ve “ilçe belediyesi” olarak 3 kategori getirilecek. Yolcu ve yük terminalleri ve otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilecek.

PLAN TADİLAT YETKİSİ MECLİS’E

Taslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise “imar düzenlemesi”. Plan tadilatlarında yetki belediye meclislerinde kalmaya devam edecek ama denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olacak. Parsel bazlı tadilata son verilecek. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olarak yapılacak. Vatandaşlar evinin önünü kapatacak plan değişikliklerine yargı yoluyla itiraz edebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ UYGULAMA

65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kurula bağlanacak. Sabah ve akşam işe gidiş ve çıkış saatlerinde 65 yaş üstü kullanıcılardan da ücret alınacak. Belediye başkanları, eş ve dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, KPSS hariç olmak üzere belediyede, bağlı kuruluşlarında veya belediye şirketlerinde istihdam edemeyecek. Göreve geldiği tarihte çalışmakta olanları da yönetici statüsündeki görevlere getiremeyecek. Belediye başkanı ve meclis üyeleri birden fazla belediye şirketinde görev almaları halinde yalnızca birinden ücret alabilecek.

BAŞKANLARA YEŞİL PASAPORT

Belediye başkanlarının özlük hakları iyileştirilecek. Emekli maaşlarında düzenleme yapılacak. Belediye başkanları emekli olduklarında da yeşil pasaport taşıyabilecekler.

30 KÖYE MAHALLE STATÜSÜ

Büyükşehirlerdeki yaklaşık 30 köye mahalle statüsü getirilecek. Düzenlemeyle 10 dönüm tarlasının içerisinde bir evi olan ve oraya bir oda yapmak isteyen vatandaş artık uzun prosedürlerden geçmeyecek. Taslak proje hazırlayarak, belediyeye müracaat etmesi yeterli olacak. Vatandaşın tasarruf etmesi amaçlanacak.