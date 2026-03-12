×
Gündem Haberleri

İlçe başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 14:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Zafer Partisi İlçe Başkanı Alper Arıkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. Arıkan için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Arıkan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arıkan’ın vefat haberi ailesi, yakınları ve parti teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu. Arıkan’ın cenazesi yarın cuma namazının ardından Hacıbaba Mezarlığında defnedilecek.

