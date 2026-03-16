İlber Ortaylı'nın Yunan akademisyene verdiği cevap böyle anlatıldı: 'Bak şimdi, ben burada ne yapacağım?'

Beşiktaş'taki üniversitenin İstanbul Boğazı'na bakan bahçesinde yapılan törene, akademisyenler, siyasiler, öğrenciler ve yakınları katıldı. Prof. Dr. Sezai Enis Tulça Ortaylı'yla Makedonya Bilimler Akademisi'nin davetlisi olarak 2002 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gittiklerini anlattı.

Tulça, panelde Yunanlı bir akademisyenin olduğunu, Kuzey Makedonya'nın da bu ülkeyle isim sorunu bulunduğunu belirterek, "Yunanlılar direkt Makedonya demiyordu. Yunanlı da Üsküp'te tebliğ sunuyor. Orada olmasına rağmen, habire 'Yugoslav Makedon Cumhuriyeti' vesaire diyordu. Hoca da burada oturuyordu. 'Bak şimdi, ben burada ne yapacağım?' dedi. Hocanın tebliğ sırası geldi.

Konuşmasında Yunanistan yerine 'eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi, Yunanistan demedi. Dolayısıyla o da sözünü esirgemediği başka bir noktaydı." ifadelerini kullandı.

"İLBER BÖYLE ULUSLARARASI BİR DEĞERDİ"

Prof. Dr. Celal Şengör de arkadaşını çok özleyeceğini belirterek, onun çok iyi bir insan olduğunu anlattı.

Ortaylı ile bir anısını paylaşan Şengör, “Türk milleti için sayısız kitap yazdı. Yurt dışı yayınları çok mühimdir İlber'in. O yurt dışı yayınları beni dahi hayretler içinde bırakıyordu. Bir keresinde ben Avusturya'da bir sergiye gittim, Prinz Eugen ile ilgili. Onun çok güzel bir kataloğu yapılmıştı Prinz Eugen'in. Bu İkinci Mustafa'yı Zenta Muharebesi'nde yenen adam. Ama onun kütüphanesi ile ilgili bir şeydi, Osmanlı ile ilgili bir sergi değildi. Sergi kataloğunu açtım, ilk makale İlber Ortaylı . Geldim İlber'e söyledim: 'Ya' dedim, 'sen niye burada varsın be kardeşim' dedim yani. İlber böyle uluslararası bir değerdi. Dünyanın büyük tarihçilerinden biriydi” ifadelerini kullandı.

Törende, Ortaylı'nın uzun süre birlikte çalıştığı akademisyenler ile asistanları merhuma ilişkin anılarını aktardı.