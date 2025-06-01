İlber Ortaylı’dan Trump yorumu: Tanrı gönderecek onu mu buldu

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ABD Başkanı Donald Trump bir sosyal medya paylaşımında daha önce de hem Kongre’de hem de farklı siyasi ortamlarda birkaç kez kullandığı ‘Beni Tanrı görevlendirdi’ ifadesini tekrar kullandı. Trump gerçekten buna inanıyor mu, yoksa siyasi bir propaganda mı yapıyor belli değil. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya bu konuyu sorduk. O da şu değerlendirmeyi yaptı: “Türklerde de Hakan’ın, Han’ın ya da unvanı her neyse hükümdarın Tanrı tarafından vazifelendirildiğine inanılır. Hakan ‘kut’ almış kişidir; ‘kutlu’ kişidir. Yani ‘Gök Tengri’ ona görev vermiştir. Onun soyu, hanedanı da bu ‘kut’ ile devam eder. Onun nesli de artık ‘Han soylu’ olur. Bu fevkalade kıymetlidir ve halk nazarında da kabul görür. Öyle önüne gelen kişi ‘Ben Hakan olayım’ diye öne çıkamaz. Adama ‘Sen kimsin?’ diye sorarlar. Kut olması gerekir. Emsali çoktur.

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‘GIRGIR GEÇİYOR’

Osmanlı’da da benzer bir şekilde ‘Zillullah’ı fil alem’ (Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, temsilcisi) halini alır. Yani padişah, Allah’ın yeryüzündeki temsilciymiş gibi. İdareyi onun adına yapar. Reaya da böyle inanır, kabul eder. Amerikalılarda evvelce böyle şeyler işitmemiştik. Şimdi bu Başkan Trump gırgır geçiyor herhalde. Tanrı gönderecek onu mu buldu? Fundamentalist bir adam… Politikasının temelinde de hedefinde de bilim yok, araştırma yok, üniversiteler yok. Bakalım sırada ne var?”