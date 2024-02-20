×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İlber Ortaylı’dan Şevki Yılmaz’a tepki: Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır

Güncelleme Tarihi:

#İlber Ortaylı#Şevki Yılmaz#Düğün
İlber Ortaylı’dan Şevki Yılmaz’a tepki: Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 00:23

Berna Sultan Osmanoğlu’nun nikâhında Şevki Yılmaz’ın kullandığı ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösteren Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır” dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım.

Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim.

Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır.

Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâlıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır.

Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplamlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir.

Haberin Devamı

Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlber Ortaylı#Şevki Yılmaz#Düğün

BAKMADAN GEÇME!