İlber Ortaylı’dan o vekile sert tepki: ‘Sosyal medya meczubu’

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“Herkesin Cumhuriyet gibi bir kurumu yok, sosyal medya meczupları bu işlere burnunu sokmasın” diyen Prof. Dr Ortaylı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir eski milletvekili yine çamlar devirmiş. Cumhuriyet’e dil uzatabilme cüretini göstermiş. Bir müddettir bu nevi münasebetsizliklere rast geliyorum. Aziz kurucumuz ve mareşalimize ağır bir hürmetsizlik. Bu eski vekilin kasaba kahvelerindeki lisan fikir fukaralığından beter hali ortadadır. Ama sorun bunun da ötesinde. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şerefli bir sayfasıdır. Önceki devletimiz ise Türklerin son büyük imparatorluğuydu. Bunlar birbirinin devamıdır. Son padişahın kızı Sabiha Sultan da bunu söylüyordu. Sosyal medya meczuplarının bu işe karışması son derece tehlikeli. Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik Bey’in demeci fevkalede soğukkanlı ve yerindedir. Ama devamı da gelmeli. Herkesin Atatürk gibi önderi yok. Türk ordusu gibi ordusu yok. Cumhuriyet gibi kurumu yok. Kıskanmadan, tahrip etmeye çalışmadan mağrur olmalı, saygı duymalısınız.”

NE DEMİŞTİ

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Çamlı’nın sosyal medyadan yaptığı, “Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez. Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır” paylaşımı büyük tepki çekmişti.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ: ‘CUMHURİYET GÖZBEBEĞİMİZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çamlı’ya şu tepkiyi gösterdi: “Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşımızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”