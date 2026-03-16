İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanacak: İlber Hoca tarihin kalbine defnedilecek

#İlber Ortaylı#Tarih#Fatih Camii
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 09:07

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii haziresinde defnedileceği yer netleşti. Ortaylı, sağlığında “İstanbul’un yaşayan hafızası” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yanı başında, Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinin bulunduğu alanda toprağa verilecek.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için bugün saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek. Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.

İLBER HOCA’NIN MEZARI BURADA

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii hazinesinde defnedileceği nokta belli oldu. Ortaylı sağlığında “İstanbulun yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin mezarının yanına defnedilecek. Eyice’nin diğer yanında ise “Kütüphaneler Nazırı” Ali Emiri Efendi’nin mezarı var.

TARİH DEVLERİ BİR ARADA

Ortaylı’nın mezarının hemen karşısında da Osmanlı ekonomi ve maliye tarihçisi Mehmet Genç hoca var. Onun yanında Prof. Dr Kemal Karpat, hemen diğer yanda ise Ortaylı’nın “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük Osmanlı tarihçisi” dediği hocası Prof. Dr. Halil İnalcık var… Hemen arka tarafta da Gazi Osman Paşa’nın türbesi var. Ortaylı’nın kabri hazırlanmaya başlandı, gün içinde tamamen hazır olacak…

Kubbesi görünen yapı Gazi Osman Paşa’nın türbesi

CENAZE TÖRENİ İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

