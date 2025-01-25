İlber Ortaylı kütüphanesini Muğla’ya bağışladı

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Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Prof. Dr. İlber Ortaylı bir araya gelerek yürütülecek çalışma hakkında bilgi verdi. Başkan Aras, kentin tarihini yansıtmak istediklerini belirterek, “Atacağımız adımlarla kent merkezimiz Menteşe’nin de turizmden pay almasını sağlamak istiyoruz. Hocamız, kendi kütüphanesini bize bağışladı. Kütüphanenin ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Tarihi binada hem kütüphane hem kültür merkezi hem araştırma merkezi olacak” dedi.

TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANIN

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı ise Muğla’nın istikbalinin aklı başında turistin gelmesi ve mütevazı insanların kente yerleşmesiyle olacağını söyledi. Muğla’ya yönelik yaşanan fazla göçün su kaynaklarını bitirdiğine dikkati çeken Ortaylı, bölgenin verimli nüfus alması gerektiğini kaydetti. Ortaylı, gençlere de Türkçeyi iyi öğrenmeleri ve doğru kullanmaları uyarısında bulundu.