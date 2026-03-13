İlber Ortaylı 'en son' Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasına katılmıştı

İlber Ortaylı’nın en son görüldüğü kalabalık etkinlik geçen yıl Ekim ayında yapılan ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerinin yargılandığı davaydı. Ortaylı, mahkemeye tekerlekli sandalyeyle gelmiş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise “Mahkeme günü yorgun olmama ve ardından da hepinizin bildiği gibi hastanelik olmama rağmen bu davayı izledim” demişti. Ortaylı açıklamasında, “Duruşmayı yerinden takip ettim, edeceğim” diyerek, şu notu düşmüştü:

“O gün orada bir baba, bir üniversite hocası, bir vatandaş olarak bulundum. Neden gittiniz diye soruyorlar. Acılı ailenin yanında olduğumu göstermek için… Yavrumuz Ahmet Minguzzi’nin başına gelenleri yarın başka bir evladımız yaşamasın diye… Dünkü gibi hep birlik olmalı, hep ailelerin yanında durmalıyız.”

Ahmet Minguzzi’nin ailesine verdiği desteği pek çok platformda defalarca dile getiren İlber Ortaylı, 12 Ekim 2025'te Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında, karşımızda hem suçlu hem de küstah bir tavırla davranan bir topluluk vardı. Neye, kime güvendikleri belli değil. Avukatların tavrı ve baronun yayımladığı bildiri ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Ne anlama geldiğini açıklamak zorundalar. Baro, her olayda tek bir tarafın sözcüsü gibi davranmaya devam ederse, orada eşitlikten, adaletten nasıl söz edeceğiz?

GEÇEN hafta hepimizin evladı saydığımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasındaydım.

Perişan ailenin hali ortadaydı. Yine de metanetlerini korudular. Nihayetinde anne dayanamadı; bu kadar acının ortasında soğukkanlı kalmak kolay değil.

Karşımızda hem suçlu hem de küstah bir tavırla davranan bir topluluk vardı. Neye, kime güvendikleri belli değil. Ama bir şey dikkatimi çekti; Türkiye’de hâlâ sesini yükselten, adalet isteyen, iyi ve vicdanlı bir kitle var.

BU İMALI BİR MESAJDIR

Böylesine ağır bir davayı yürütmek kolay değildir. Keşke herkes Yasemin Minguzzi ve ailesi kadar vakur davranabilseydi. Protestolara fazla söz söyleyemeyiz; bu çıkışlar, bir yerde kamu vicdanının sesidir.

Ancak adliyenin üç sacayağından biri olan avukatların tavrı ve baronun yayımladığı bildiri ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Bu, tarafgir bir grubun imalı mesajıdır. Ne anlama geldiğini açıklamak zorundalar. Birkaç cümleyle, yüzeysel ifadelerle geçiştirilemeyecek kadar önemli bir meseledir bu."

YENİ YIL MESAJINDA BİTKİN GÖRÜNÜYORDU

Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü yeni yıl mesajında ise, sağlık sorunları ve sıkıntılarla dolu bir yıl geçirdiğini ama daha iyiye gittiğini söylemişti. Videodaki bitkin hali dikkat çeken Ortaylı şunları dile getirmişti:

Bir müddet sonra devam etmek üzere şu an yazı hayatıma kapandım. Bu da bir seçenek. Tabii gezmeden görmeden nasıl yazılabilir, onu da görmek lazım. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Tabii birinin birinden farkı ne diyebilirsiniz. Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertler içinde olduğumuzun farkındayım ama hayatı bunun için zehretmeye gelmez. Nihayet biz hayatımızı ekonominin arz ve talep eğrisine göre tayin etmemeliyiz, arz ve talep eğrisi bize göre tayin etmeli. O bakımdan etrafımıza bakmak, küçük hayatımızı küçük zevklerle de olsa yeniden düzenlemek bizim elimizdedir. Hepinize sağlıklı, iyi yıllar diliyorum.”

