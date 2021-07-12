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Haber Giriş: 12.07.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

İlber Ortaylı da çağrıda bulundu! "Mutlaka aşılanalım"

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İlber Ortaylı da çağrıda bulundu! "Mutlaka aşılanalım"

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Candan Erçetin, "İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüs’e karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

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