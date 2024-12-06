İlber Hoca’nın durumu iyi

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Tarihçi ve Hürriyet yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde bir süre yoğun bakıma alınan Ortaylı ardından normal servise geçti. Ayak parmağındaki bir yaranın mikrop kaptığı belirlendi. Bu durumun enfeksiyonla vücudun diğer bazı değerlerine sirayet etmesinden kaynaklı oluşan olumsuzluklar yoğun bakımda giderildi ve Ortaylı servise alındı, tahliller devam ediyor.



Odasında neşeli ve enerjikti, espriler yaptı. Doktor ve hemşirelere takılmayı da ihmal etmedi. Sağlık durumu için ise “Gayet iyim. Nazar mı değdi nedir. Hemen taburcu olacak durumdayım ama doktorlarım fevkalade ihtimam gösteriyor. Merak edenlere selam ve sevgilerimle” dedi.