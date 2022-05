İlber Hoca'mız 75 yaşında

Haberin Devamı

Tarihçi, akademisyen, Hürriyet yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, 75. yaş gününü önceki gün İstanbul Karaköy’de sevdikleriyle kutladı. İlber Ortaylı’nın doğum gününe, kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, torunu Ali Deniz, yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dahil olmak üzere 40 yakın davetli katıldı.

'TÜRKİYE DERİN BİR ŞİİR GİBİDİR'

Sosyal medyadan doğum günü mesajı da paylaşan Prof. Dr. Ortaylı, duygularını şu cümlelerle ifade etti:





“Yetmiş beş yaş önemli... Her şeyden evvel bazı rahatsızlıklar atlatmama rağmen sağlıklı olarak hayatta kaldığım için Allah’a şükrediyorum. İkincisi benim açımdan mühim; Türkiye’de doğmadım ama annemle babam imparatorluğun parçası olan bir eyaletin halkındandı, ben de kaderin kaçınılmazlığıyla bu toprağa yöneldim. Önümde başka yönlere gitme fırsatı varken, hatta bu doğrultuda teşvik bile görmüşken yine de burayı seçtim. Çok farklı okullarda okudum. Farklı zümrelerden öğretmenlerim oldu. Kötü ruhlu veya ham insanlara rastladığım gibi çok düzgün, bilgili ve hamuru sağlam insanlarla da ahbap oldum. Türkiye çılgın bir müzik gibidir veya derin anlamlı bir şiir... İnsanı hem yorar hem de mutluluk verir. Türkiye’yi seven yabancılar da başka türlü ilginç insanlardır. Şüphesiz burası benim için özel bir coğrafya... Birçoğumuz gibi her Allah’ın günü bu halktan ve bu coğrafyadan şikâyet etsek de anında sinirlerimiz yatışıyor. Evvela dilimizi çok seviyorum. Hiçbir yerde de insanın zihnini açacak bunca tarihi miras yok. Öyle ki eğer Türk olarak doğmasaydım yine Türkolog olurdum ve kimse beni buralardan koparamazdı. Keza bir daha dünyaya gelsem her nerede olursam olayım yine bu tarih ve coğrafyayla ilgili bir mesleğim olsun isterim.”