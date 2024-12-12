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İlber Hoca yayını neden terk etti

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#Prof. Dr. İlber Ortaylı#Okan Bayülgen#Soli Özel
İlber Hoca yayını neden terk etti
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

TARİHÇİ ve Hürriyet Yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki akşam TV 100’de Okan Bayülgen’in sunduğu programa katıldı. Canlı yayınlanan programda konuklardan biri de dış politika yazarı Soli Özel’di.

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Ortaylı ve Özel; Ortadoğu coğrafyası, Suriye ve Irak üzerine konuşurken bir anda tartışma çıktı ve Ortaylı yayını terk etti. Ortaylı yayını neden terk ettiğini Hürriyet’e anlattı:

Soli Özel’i eskiden tanırım, selamlaşırız, bir husumetimiz de yok ama öyle sık da görüşüp konuştuğum biri de değil. Bana orada ‘Dedikoducu’ diyor, mahalle kahvesi mi orası? Hoş bir lisan ve üslup değil. Karşıda insanlar oturuyor, millet izliyor. Boş bir adam değil ama çok dolu da değil. Ezberle muhakeme olmaz. Orada sanki bildiri okur gibi... Kavga etmedik tabii ama görüşmeye de niyetim yok. Öyle adamlarla oturulmaz. Bu yaştan sonra orada susup dinleseydik millet ne derdi bize? Daha önce onunla bir programa çıkmamıştım ama bu sefer böyle oldu. Demek ki daha dikkatli olmam lazım...”

 

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#Prof. Dr. İlber Ortaylı#Okan Bayülgen#Soli Özel

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