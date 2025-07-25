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İlayda’nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları yürek yaktı: Her şey düzelecek

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#İlayda Alkaş#Cinayet#MESAJ
İlayda’nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları yürek yaktı: Her şey düzelecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Diyarbakır’da bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş’ın (22), ölümünden yaklaşık bir ay önce sosyal medya üzerinden kız arkadaşıyla yaptığı ve yaşadığı süreci anlattığı sesli mesajları ortaya çıktı.

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15 Temmuz akşamı bir arkadaşının doğum gününe katıldıktan sonra evine dönen İlayda Alkaş (22), bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.’nın (30) silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Kaçan C.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor. Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, İlayda Alkaş, C.A. tarafından aylarca şiddet gördü, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği İlayda, 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yapmıştı. İlayda ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle önce Batman’a, sonra İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçmıştı.

‘BİRÇOK ŞEYE GÖĞÜS GERDİM’

İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına, “Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye... Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hayatımı inşallah düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb’im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde” ifadelerini kullanıyor.

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#İlayda Alkaş#Cinayet#MESAJ

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