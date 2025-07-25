İlayda’nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları yürek yaktı: Her şey düzelecek

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15 Temmuz akşamı bir arkadaşının doğum gününe katıldıktan sonra evine dönen İlayda Alkaş (22), bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.’nın (30) silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Kaçan C.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor. Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, İlayda Alkaş, C.A. tarafından aylarca şiddet gördü, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği İlayda, 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yapmıştı. İlayda ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle önce Batman’a, sonra İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçmıştı.

‘BİRÇOK ŞEYE GÖĞÜS GERDİM’

İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına, “Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye... Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hayatımı inşallah düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb’im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde” ifadelerini kullanıyor.