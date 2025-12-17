İlayda’nın katili yakalandı

Haberin Devamı

Tabancayla art arda açılan ateş sonucu ağır yaralanan İlayda Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Polis, cinayetin ardından kaçan Cemal Alpaslan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Alpaslan’ın, Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklandığı belirlendi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Alpaslan’ı yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüpheli, Diyarbakır’a götürüldü.

‘KIZIM KÖLE GİBİ YAŞADI’

Anne Hülya Alkaş, kızını toprağa verdikten sonra gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şunları anlatmıştı: “2024 Ekim ayında tanıştılar, Kasım ayında düğün yapıp birlikte yaşamaya başladılar. Kızım bir süre sonra ‘Anne ben bu evde hapis hayatı yaşıyorum. Beni bankalarda dolandırıcılıkta kullanmak istiyorlar. Ev silah dolu, uyuşturucu tezgahları var’ dedi. Bir arkadaşımın yardımıyla gizlice onu evden aldık. 5 gün kadın sığınma evinde kaldı ama sonra zorla geri gönderildi. 7 ay boyunca ne kapıya çıkabildi ne pencereye. Resmen köle gibi yaşadı. Kızımı eve zorla geri yollayan babasıydı. Kızım ona yalvardı ama dinlemedi. Kızım intihar etmeye kalkmış, babasıysa ‘Atla aşağı’ demiş. ‘Öldürün, bana ne’ diyerek kızıma sırt çevirmiş. Kızım iki aylık hamileydi. Şiddet sonucunda bebeğini kaybetti.

ŞEHİR ŞEHİR KAÇMIŞTI

Ölüm tehdidi altındaydı. İlayda bana ‘Anne, beni kurtar. Buradan gitmek istiyorum’ dedi. Hemen bir taksiye bindik ve Batman’a geçtik. Oradan uçağa binerek İzmir’e gittik. İzmir’de 20 gün kaldıktan sonra, ‘Anne Antalya’ya gidelim’ dedi. Antalya’da da kısa süreliğine kaldık. Bu süre boyunca onu arayıp sürekli ölümle tehdit ediyorlardı. Antalya’da yaşarken özgürlüğüne biraz kavuşmuştu. Olay günü bana, ‘Anne Gazi Köşkü’ne gidelim, doğum günü kutlaması var’ dedi. İzlenip izlenmediğimizi bilmiyorduk. Taksiyle gittik ama dönüşte apartmanın yan tarafında indik. O anda silah sesleri yankılandı. Cemal kızıma kurşun yağdırdı. Yere yığıldı, kanlar içindeydi. Kalbinden ve bacaklarından vurulmuştu. O bunu hak etmedi. Ben ölseydim keşke o yaşasaydı.”