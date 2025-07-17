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İlayda, sevgilisi tarafından tabancayla öldürüldü

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#Diyarbakır#İlayda Alkaş#Dcinayet
İlayda, sevgilisi tarafından tabancayla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 01:09

Diyarbakır’da İlayda Alkaş (22), oturduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A. (30) tarafından uğradığı tabancalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İlayda Alkaş evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu kanlar içerisinde yığıldı. C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A.’nın yakalanması için polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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#Diyarbakır#İlayda Alkaş#Dcinayet

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