İlayda, sevgilisi tarafından tabancayla öldürüldü

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Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İlayda Alkaş evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu kanlar içerisinde yığıldı. C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A.’nın yakalanması için polis, çalışmalarını sürdürüyor.