İlayda katilinden şehir şehir kaçmış... Cani hâlâ aramızda dolaşıyor

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DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz akşamı İlayda Alkaş (22), bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.’nın (30) silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. İlayda Alkaş hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İlayda’nın 7 ay boyunca C.A. tarafından şiddet gördüğünü belirten annesi Hülya Alkaş, şöyle konuştu:

‘BABASI DA SORUMLU’

“İlayda’m katili ile 2024 yılı ekim ayında tanıştı, kasım ayında birlikte yaşamaya başladılar. Nikâh yapmadılar. Kızım beni arayıp ‘Ben o evde şiddet görüyorum. Bunlar silah kaçakçısı. Bunların kokain tezgâhları var. Anne lütfen gel, beni kurtar’ dedi. Ben de kızımı sivil polis arkadaşlarla gidip getirdim. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık. 7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı. Kızım bizde kaldıktan sonra babası zorlayarak ve tehdit ederek tekrar evine geri gönderdi. Mayıs ayında gece saat 01.00 civarıydı. Kapım çalındı. Bir baktım İlayda ve babası. İlayda’nın gözü mosmor, yüzü şiş içindeydi. Ne olduğunu sorunca babası, İlayda’nın kendi kendini dövdüğünü söyledi. Ben de ‘Kendini nasıl döver, öyle bir şey nasıl olur’ dedim. Eşim çıkınca, kızım bana kaynanasının şekerliği kafasında kırdığını, görümcesi ve eşinin öldüresiye tekme tokatla dövdüğünü söyledi. İlayda, o esnada babasının orada olduğunu ve 4’üncü kattan atlamaya çalıştığını, babasından kendisini kurtarmasını istediğini söylemiş. Fakat babası, kızıma ‘Kendini aşağı at’ demiş. Babası onu dövdükleri zaman bile ‘Ben karışmıyorum. Öldürüyorsanız öldürün’ demiş. Kızımın ölümünden babası da sorumludur.

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‘2 AYLIK HAMİLEYDİ’

Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Taksiyle Batman’a gittik. Batman’dan uçakla İzmir’e gittik. İzmir’de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi ki ‘Anne Antalya’ya gidelim.’ Antalya’da da kaldık ama kurtulamadık. Bunlar sürekli İlayda’yı arayıp ölümle tehdit ediyorlardı. Kızımın çocuğunu da bunlar öldürdü. Kızım 2 aylık hamileydi. Darp etmeleri sonucu kızım düşük yaptı. İlayda’nın kanı yerde kalmasın. Sayın savcım, hâkimim, Sayın Cumhurbaşkanım, sizden ricam kızım bu ölümü hak etmedi.”

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‘BENİM VE ANNEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK’

- İlayda’nın kız kardeşi M.A. ise “Adli Tıp Kurumu’na giderken babamın ailesi beni darp etti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim. Babam ve ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin. Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Şu an katil etrafta geziyor. Bizi evimizden ettiler. Bir daha Diyarbakır’a gidemeyeceğiz” dedi.