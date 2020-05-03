İlave Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlavenin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ilave kelimesinin eş anlamlısı ‘ek’ olarak karşımıza çıkıyor. Aynı anlama üzerinden yazılışları ve okunuşu farklı olsa dahi cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkün.

İlave Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçede pek çok kelime de olduğu gibi ilave sözcüğünün eş anlamlısı bulunmaktadır. TDK’ya göre ise bu kelimenin eş anlamlısı ‘ek’ şekilde karşılık buluyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Senden ek bir belge istiyorum.’’

Burada ek yerine ilave kelimesi de kullanılabilir ve her ikisi de aynı anlamı karşılar.

İlavenin Eş Anlamlısı

İlave kelimesi farklı amaçlar doğrultusunda Türkiye'de pek çok şekilde kullanılabilmektedir. O yüzden eş anlamlısı bu kelime açısından büyük öneme sahiptir. İlave sözcüğü için aynı anlama gelen ek kelimesini değerlendirmek mümkün. Gündelik yaşamda yazılı veya sözlü olarak pek çok farklı cümle içerisinde kullanılabilir.