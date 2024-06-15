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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı toprağa verildi

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#Yusuf Kavaklı#Yusuf Kavaklı Cenaze#İstanbul
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 16:16

78 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı. Kavaklı için, Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kavaklı'nın cenazesi törenin ardından Küçükçekmece'deki Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bir süredir kanser tedavisi gören ilahiyatçı Yusuf Kavaklı dün hayatını kaybetmişti. 78 yaşında hayatını kaybeden Kavaklı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kavaklı'nın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Kavaklı'nın çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı kabul etti.

Kavaklı'nın cenaze namazını Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Yusuf Kavaklı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı toprağa verildi

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"AĞABEYİM DÖRT DÖRTLÜK BİR İNSANDI"

Kavaklı’nın yeğeni ve öğrencisi Hacı Arıcı, "Ümmetin ve milletin başısağolsun. Yusuf Kavaklı Hocamla hem teyze çocuğuyuz hem benim hocam. Benim için büyük bir değer. Benim gibi yüzlerce binlerce öğrenci yetiştiren büyük bir değerdi. Vatanını milletini sevenü, ümmeti dert edinen, ümmetin derdiyle dertlenen büyük bir değerdi. Allah rahmet eylesin" dedi. Kavaklı'nın kardeşi Ömer Kavaklı ise, " Şu topluluk beni çok mutlu etti. Allah cümlemize nasip eylesin. Ağabeyim gerçekten dört dürtlük bir insandı. Herşeyden önce adamdı. Memleketi bize ve ülkemize çok önemli hizmetleri oldu" diye konuştu.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı toprağa verildi

 

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#Yusuf Kavaklı#Yusuf Kavaklı Cenaze#İstanbul

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