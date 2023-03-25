İlahiyatçı Cemil Kılıç'a evinin önünde saldırı

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Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını duyurdu. Uğradığı saldırı sonrasında koşarak evine sığındığını belirten Kılıç yaşananları kameralara anlattı.

"SALDIRMAYA VE SLOGAN ATMAYA BAŞLADI"

Kılıç, "Yolda yürürken yukarıda bulunan caminin önünden geçerken, biri geldi bana selam verdi, iyi niyetle yaklaştı. Ben de olumsuz bir şey düşünmedim, herhangi bir önlem alma gereği duymadım. Pek çok sefer olduğu gibi yolda görüp hal hatır soranlardan biridir diye düşündüm fakat daha sonra yaklaşıp, 'Falan kişi misiniz' diye sordu. Ben de evet deyince, saldırmaya ve slogan atmaya başladı. Bağıra bağıra slogan atınca yanına başka kişiler de gelmeye başladı. Saldırı sonucu önce yere düştüm sonra ayağa kalktım. Ben de onlara karşılık vermeye çalıştım, verdim. Onlar daha kalabalıktılar. Önce saldıran tekti, sonra birkaç kişi daha geldi yanına. Saldıran kişide değil ama diğerlerinin ellerinde sopalar vardı. Ben o esnada çoğaldıkları için ister istemez eve doğru kaçtım. Kendimi eve zor atabildim. Slogan atmayı sürdürüyorlardı, ben de bunu basına duyurdum doğal olarak. Slogan olarak 'Allah-u Ekber' diyerek slogan atıyorlardı. Polis arkadaşlar buradalar, şikayetçi oldum" dedi.

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"AYLARDIR TEHDİT EDİLİYORDUM"

"Yakın zamanda değil, aylardır tehdit ediliyordum" ifadesini kullanan Kılıç, "Çeşitli terör örgütlerinden İBDA-C'den dahi tehdit aldım. Diğer bazı gerici gruplardan tehdit aldım. Ben yine de bu şekilde bir saldırıya cüret edebileceklerine bu kadar pervasızlık yapacaklarına ihtimal vermiyordum. Ne üzücü ki bu gerçekleşti. Bununla yalnızca bana değil tüm topluma bir gözdağı vermek istiyorlar. Biz korkmadan çekinmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'a bir can borcumuz var başka bir borcumuz yok. Günü geldiğinde Allah yazdığında emaneti sahibine teslim ederiz. Can korkusuyla fikirlerimizi, açıklamaktan düşüncelerimizi dile getirmekten çekinmeyiz. Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri savunmaya devam edeceğim. Tehditler karşısında asla yılmayacağım. Burada evim dördüncü katta duyamamış olabilirim ama slogan atmayı sürdürmüş olabilirler. Sokakta sopalarla dolaşıyorlardı" İfadelerini kullandı.

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Cemil Kılıç daha sonra evine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bulunan noktada güvenlik önlemleri aldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışması sürüyor.