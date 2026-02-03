İlaçta dışa bağımlılığı bitirecekler

Haberin Devamı

Atatürk Üniversitesi, çoğunlukla Çin ve Hindistan’dan alınan ilaç hammaddelerinin Türkiye’de üretilmesi için çalışmalara başladı. İthal hammaddelerin maliyetine yakın bir bedel karşılığında üretilmesi ve Türkiye’deki ilaç şirketlerine verilmesinin amaçlandığı çalışma, dışa bağımlılığı azaltırken kritik önem taşıyan ilaçlara erişimi de kolaylaştıracak. Projeyle ilgili Hürriyet’e konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu kapsamda üniversite bünyesinde kurulması planlanan üretim tesisi için de çalışmaların başladığını dile getirerek şunları söyledi:

‘100 İLAÇ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

“Türkiye’de birçok ilaç şirketi var ve ilaç üretimlerinin neredeyse yüzde 85’i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Fakat Türkiye, ilaç hammadde üretiminde sorun yaşıyor. Hammadde çok büyük bir oranda Hindistan ve Çin’den geliyor. İlaç şirketleri de bu hammaddeye yan ürünleri ilave ederek ilaç üretimini gerçekleştiriyor. Herhangi bir savaş ya da anlaşmazlık durumunda Çin ya da Hindistan’dan hammadde alamazsak ne yazık ki kendi ilacımızı üretemeyeceğiz. Bu nedenle çok kritik olan ilaçların hammaddesini ülkemizde üretmek adına bir adım attık. Eczanelerde 2 bine yakın ilaç var ancak bunların 100’ü çok stratejik. Tansiyon ve şeker hastalarının kullandığı ilaçların yanı sıra ateş düşürücü, ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaçlar ile ameliyatlar sırasında kullanılan anestezi ilaçlarının da içinde bulunduğu kritik 100 ilacın ülke olarak her daim elimizde olması gerekiyor. Atatürk Üniversitesi olarak bunun için çalışmalara başladık.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sosyal medyada Epstein rüzgârı... Sahte görüntüler gerçeği gölgeliyor Haberi görüntüle

‘SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM GARANTİSİ VERDİ’

Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de özellikle 3 alanda öne çıkıyor. Bunlar organik kimya, moleküler biyoloji ve genetik ile farmakoloji. Bu üç alan da ilaçla ilgili. Bu yüzden ilaç hammaddesi üretimi bizim için çok uzak bir alan değil. Üniversitemizde, stratejik olan 100 hammaddeyi üretmek istiyoruz. Enstitümüz yeni olmasına rağmen çalışmalara hızlıca başladık. 11 farklı grup oluşturduk ve her bir gruba 1 milyon lira proje bütçesi verdik. Öğretim üyelerimiz 100 kritik maddenin ilk etapta 11’ini üretmek için çalışmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da üniversitemizde üretilen hammaddelere alım garantisi verdi.

Haberin Devamı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu

2 YIL İÇİNDE FABRİKA AÇILACAK

Çalışmanın ilk 6 aylık raporları çıktı. Bunun sonucunda 3 grubun çok ciddi ilerleme kaydettiğini söylemek mümkün. Şu an için 1 kilonun altında üretimler yapılıyor. Öğretim üyelerimiz üretim süreçlerini mümkün olduğunca ucuz tutabilmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yeni yöntemler geliştirme üzerine de çaba sarf ediyorlar. 1 kiloluk üretimlerin ardından yapılacak çalışmaların sonrasında hammaddelerin ton işi üretime girmesi gerekiyor. Bunun için de bir ilaç fabrikası kurulacak. EVYAP’ın 10 milyon Euro’luk desteğiyle kurulacak olan bu fabrikanın temel atma töreni önümüzdeki nisan ayında yapılacak. Binanın yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Burada üretilecek yüksek miktarlı ve dünya standartlarındaki hammadde, Türkiye’deki ilaç şirketlerine verilecek ve onlar da hammaddeyi ilaç haline getirecek.”