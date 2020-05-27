İlaçlama makinesini tamir ederken, akıma kapılan Barış kurtarılamadı

Olay, dün akşam Aksu ilçesinde meydana geldi. Ailesine ait serada çalışan Barış Karaöz, ilaçlama yaptığı sırada arızalanan makineyi tamir etmek isterken, akıma kapıldı. Karaöz ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Karaöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Karaöz'ün cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, Aksu ilçesinde toprağa verilecek.