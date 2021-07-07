İlacımı verin

Bir dozu 27 bin lira olan ilacı SGK’dan ücretsiz alabilmek için mahkemeye başvurdu. Bakırköy 1’inci İş Mahkemesi, verdiği ara kararla ilacın kullanım zaruretini göz önünde bulundurarak ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmemesi ile ilgili işlemin durdurulmasına karar verdi.

Muhammet Arslancık, kararla birlikte 2 Temmuz’da Ankara’daki özel bir hastanede ilacın ilk dozunu aldı. Davayı kaybetmesi durumunda bir dozu 27 bin lira olan ve 3 haftada bir alması gereken ilacın binlerce liralık ücretini ödemek zorunda kalacak olan Arslancık, “Eğer mahkemeyi kaybedersek SGK yüzde 9 faiziyle geri alacak. Kazanırsak ilacı kullanacağız. Bu da bizim gibi hastalara emsal teşkil edecek” dedi.

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