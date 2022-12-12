İlaç ve randevuda çözüm arayışı: Günde 1.5 milyon hastaya hizmet

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GELİNMEYEN RANDEVU

“MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden alınamayan randevu sorunu var. Bunun için hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz. Belirli bir aşamaya geldi, ancak hâlâ yapacak çok işimiz var, bunu çözeceğiz. Ama alınan gelinmeyen randevular sorunu, öncelikli vatandaşlarımızın randevu almasını zorlaştırıyor.

Sadece uzman hekim günlük RANDEVU sayımız yaklaşık 1 milyondur. Yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı ise yaklaşık 200 milyondur.

Ameliyat sayısı 2021 yılında 6 milyon 600 bin, bu yılın ilk dokuz ayında 5 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonunda 8 milyonu bulacaktır.

Bir günde 1.5 milyon hastaya hizmet veriyoruz. 2020’de ayda 13 milyon olan poliklinik sayısı, ekim ayında 26 milyona ulaştı.

2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerimize ayrılan kaynağı 84 milyar 39 milyon liraya çıkardık. Yani 8 kat artırdık.

TUS’TA REKOR

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Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını ise peşinden hemen alacağız. Beyaz Reform’un amaçlarından biri genç hekimlerimizin uzmanlık eğitimlerine yönelikti. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tarihi bir rekor kırarak yüzde 99 yerleşme gerçekleşti. Bir diğer amacı hekimlerimizin kamuda çalışmayı tercih etmelerini sağlamaktı.

6 BİN HEKİM DÖNDÜ

Beyaz Reform’la ilk etapta yaklaşık 6 bin hekim kamuya dönüş yaptı.

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur güncellemesinin dönemsel olarak bir kez şubat ayında gerçekleşmesidir. Müsterih olun hastalarımızı ilaçsız bırakmayız. Sorunu çözeceğiz.”

HER YAŞLIYA BİR HEKİM



BAKAN Koca üzerinde çalıştıkları bir uygulamayı “Şefkat göstermemiz gereken büyüklerimiz için yeni bir program başlatıyoruz. 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle büyüklerimiz sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından takip edilip yönlendirilebilecekler” diye anlattı.