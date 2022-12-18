İlaç üretimi artacak

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Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. İlaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık” dedi.

ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM

Bakan Koca, açıklamanın devamında, “Üç adımda çözüm: Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da” ifadelerini kullandı.