İlaç şirketinde büyük kavga

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Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi ve hissedarı olan Ahmet Toksöz, iddiaya göre, şirkette çalışan özellikle kadın yöneticilere karşı sistematik bir şekilde mobbing uygulayarak, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. 2 Ekim 2024’te Toksöz, İnsan Kaynakları Direktörü Derya Oral’dan, çalışanların görev tanımları ve çalışan yönetmeliğinin kendisine gönderilmesi istedi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Oral bu talebi reddederek, yönetim kurulu mutabakatı olmadan kendisinden direkt olarak istenen bu bilgileri gönderemeyeceğini, işleyişe, usule ve aynı zamanda komite kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Toksöz, çalışanına ‘bu durumun can sıkıcı olduğunu’ belirten bir mail atınca, “Bazı profesyonel yöneticilerine uygulanan psikolojik şiddet ve tacizlerin iş kanunu ve diğer bazı kanunlar ve genelgelere göre suçtur. Bütün ettiğiniz hakaretler, yargılamalar, ithamlar, baskı ve tacizler kayıt altında ve mobbing günlüğü tutularak arşivlenmiştir” cevabını aldı. Bu cevap üzerine Toksöz avukatı aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Toksöz avukatı aracılığıyla savcılığı sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Oral tarafından bir arşiv oluşturulduğunu, bu arşivde hangi bilgilerin olduğunu bilmediklerini, kişisel verilerinin ve şirketin ticari sırlarının olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasını istedi. Toksöz, çalışanı Oral hakkında, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘ticari sırların açıklanması’, ‘iftira’ suçlarından dava açılmasını talep etti.

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DİREKTÖR: ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM

Savcılığın talebi üzerine karakola çağrılan, Duygulu Derya Oral ifadesinde özetle şunları söyledi: “Şikâyete konu gönderilen mail, şahsıma ve başta kadınlar olmak üzere çalışma arkadaşlarıma karşı yapılan zulme ve işlenen suçlara yönelik tepki yazısıdır. Müşteki, özellikle son 2 yıldır bizzat şahsıma, şirketimizin CEO’suna, İş Geliştirme ve Pazar Erişim Direktörü’müze uyguladığı psikolojik ve sistematik tacizler, yıldırma politikası, yetkisizleştirme, iftira, hakaret, küfürler, şirket tarafından gerekli iş tanımları ve sözleşmelerle yetkilendirilmiş yöneticilerin itibarsızlaştırılması davranışları göstermektedir. Müşteki, işlediği suçların üstünü örterek haklı çıkmak için bu şikâyeti yapmıştır. Tarafımca tutulan bir arşiv ya da bir ticari sır yoktur. Kimseye ait kişisel veriyi ele geçirmedim. Müştekinin şahsıma karşı olan eylemleri her şeyin ötesinde kadına karşı şiddet niteliğinde olup kendisini ihbar ediyor ve uzaklaştırma tedbir kararlarının alınması için Aile Mahkemesi’ne bildirimde bulunulmasını talep ediyorum. Artık sessiz kalmayacağımı, gerek hukuki gerekse de cezai olarak gereken işlemleri başlatacağım.”

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CEO: ÇALIŞANLARI SİNDİRMEYİ AMAÇLADI

Şirketin CEO’su Hülya Yalın ise tanık olarak verdiği ifadesinde, “Toksöz uzun bir süredir birçok çalışana sistematik olarak hakaret ve tehdit eylemlerinde bulunmaktadır. Çalışanları sindirmeyi amaçlamıştır. Hukuki temeli olmayan davalar açmaktadır. Örneğin, haksız maaş zammı kararı verdiğim iddiası ile tarafımdan 440 milyon TL ödenmesini istemiştir. Yapılan bir toplantı sırasında, makam odamı zorla işgal ederek odanın kapısındaki isim levhasını zorla sökmüştür. Gerek şirketimiz gerekse de sektörde kritik öneme haiz olan Sanovel markasının zarar görmemesi adına, bugüne kadar hepimiz sabrettik. Ancak artık sessiz kalmayacağımızı bu ifade ile bildiriyorum” dedi.