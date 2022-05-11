İlaç sıkıntısı Meclis’te

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Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

“Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) yeni ilaçların döviz kuru nedeniyle Türkiye’ye gelmesinde ciddi zorluklar olduğunu ifade etmektedir. İlaç şirketleri dövizdeki hareketlilik nedeniyle fiyat güncellemesinin yılda iki üç kez yapılması gerektiğini belirtmektedir. Öte yandan İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı çalışmaya göre eczacıların yüzde 99.6’sı ilaç tedarikinde güçlük çekmektedir. Yüzde 26.3’ü ise ilacın yanı sıra tıbbi takım bulamamaktadır. Eczacılara göre en büyük sorun sırasıyla çocuk hastalıkları, solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ilaçlarında yaşanmaktadır.”