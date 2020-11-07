ADIYAMAN (İHA)
Son Güncelleme:
İlaç kutularına gizlenen uyuşturucular ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde 3 adet ilaç kutusu içerisine gizlenmiş bonzai maddesi ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 3 adet ilaç kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 180 gram bonzai uyuşturu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle