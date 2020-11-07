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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

İlaç kutularına gizlenen uyuşturucular ele geçirildi

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İlaç kutularına gizlenen uyuşturucular ele geçirildi
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde 3 adet ilaç kutusu içerisine gizlenmiş bonzai maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 3 adet ilaç kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 180 gram bonzai uyuşturu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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