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İlaç için 120 bin kök kenevir ekilecek

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#İlaç Sanayi#Kök Kenevir#Kök Kenevir Üretimi
İlaç için 120 bin kök kenevir ekilecek
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

İLAÇ etkin maddesi amaçlı üretilecek kenevir kotası belirlendi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitki ile sınırlandırılırken, belirlenen kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılındı.

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Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar - Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak için 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde TMO’ya yaptıkları başvuruları olumlu sonuçlanan gerçek veya tüzel kişiler ile yetiştiricilik sözleşmesi imzalanacak. Bu faaliyetleri yürütecek kişiler ile çalışacak personelin uyuşturucudan suçu olmaması gerekiyor.

KAMERA SİSTEMİ ŞARTI

Elde edilen ilaç etkin maddesi ile yapılacak klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınacak. Kenevir yetiştiriciliği, çepeçevre kamera sistemleri ile kontrol edilebilen, yeterli ışıklandırma ve alarm sistemini haiz, yüksek güvenlik tedbirleri alınmış, kapalı ve iklimlendirme özelliğine sahip tesislerde yapılacak.

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#İlaç Sanayi#Kök Kenevir#Kök Kenevir Üretimi

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