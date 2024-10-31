İlaç için 120 bin kök kenevir ekilecek

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Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar - Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak için 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde TMO’ya yaptıkları başvuruları olumlu sonuçlanan gerçek veya tüzel kişiler ile yetiştiricilik sözleşmesi imzalanacak. Bu faaliyetleri yürütecek kişiler ile çalışacak personelin uyuşturucudan suçu olmaması gerekiyor.

KAMERA SİSTEMİ ŞARTI

Elde edilen ilaç etkin maddesi ile yapılacak klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınacak. Kenevir yetiştiriciliği, çepeçevre kamera sistemleri ile kontrol edilebilen, yeterli ışıklandırma ve alarm sistemini haiz, yüksek güvenlik tedbirleri alınmış, kapalı ve iklimlendirme özelliğine sahip tesislerde yapılacak.