İlaç etkin maddesi için 120 bin kök kenevir ekimine izin

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir kotası belirlendi.

Karara göre, toplam kota 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitki ile sınırlandırıldı. Belirlenen kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilendirildi.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.