×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlaç etkin maddesi için 120 bin kök kenevir ekimine izin

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Kararı#Kenevir
İlaç etkin maddesi için 120 bin kök kenevir ekimine izin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 05:50

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilaç etkin maddesi için kullanılmak üzere 120 bin kök kenevir ekimi yapılacak.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir kotası belirlendi.

Karara göre, toplam kota 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitki ile sınırlandırıldı. Belirlenen kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilendirildi.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Kararı#Kenevir

BAKMADAN GEÇME!