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İl Sağlık Müdürü 'riskli günlere girildi' dedi ve uyardı: Bu yıl daha yüksek oranda görülecek

#Pandemi#Grip#Koronavirüs
İl Sağlık Müdürü riskli günlere girildi dedi ve uyardı: Bu yıl daha yüksek oranda görülecek

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, grip mevsimi ve Covid-19’un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, “Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir” açıklamasında bulundu.

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Prof. Dr. Uğur Bilge, geçen yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakalarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Ancak kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirten Bilge, grip mevsimi ve Covid-19’un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzer ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek oldukça zor" dedi. Prof. Dr. Bilge, "Geçen yıl hemen hemen dünyanın tamamı karantinadaydı ve grip mevsiminin çoğunda insanlar yüz maskeleri takmak, sık sık el yıkamak ve fiziksel mesafeyi korumak gibi önlemlerle Covid-19'dan korunmaya çalışmaktaydılar. 

Devlet okulları ve hizmet binaları da dahil olmak üzere grip için başlıca bulaşma yolları, restoran ve perakende satış yerlerinde kısıtlayıcı tedbirler vardı. Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir.

İl Sağlık Müdürü riskli günlere girildi dedi ve uyardı: Bu yıl daha yüksek oranda görülecek


Şu anda Covid-19 yanında soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin artacağı bir döneme giriyoruz. Grip ve Covid-19’un her ikisi de çok bulaşıcı ve farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarıdır. Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzerdir ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek zordur, bazen test yapılması da gerekebilir” diye konuştu.

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'HİJYEN TEDBİRLERİNE ESKİSİNDEN DAHA FAZLA UYULMALI'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralının geçen yıl grip vakalarında düşeşe neden olduğunu ancak bu yıl gribin yüksek oranda görüleceğini ifade eden Bilge, “Geçen yıl düşük seviyede atlatılan grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının bu yıl daha yüksek oranda görüleceği düşünülmektedir.

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Bu yüzden de maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine sadece Covid-19’dan korunmak için değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemini korumak için eskisinden daha fazla uyulmalıdır. Son dönemde, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayan insanlar görülmekle birlikte bu kişiler aşılanarak Covid-19’dan korunsalar bile gripten ve diğer solunum yolu hastalıklarından korunmamaktadırlar.

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Korunmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, virüslere yakalanma riskinizi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Halka açık yerlerde bir yüzeye dokunursanız, önce ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamaya çalışın. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz” diye konuştu.

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#Pandemi#Grip#Koronavirüs