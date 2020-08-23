İl Sağlık Müdürü denetime takıldı

Trafik ekipleri Esenler, Küçükçekmece, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Beşiktaş, Sarıyer ve Ümraniye’de sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Trafik ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık bağlantı yolu oldu. Ekipler usulsüz çakar kullanan sürücülerin yanında emniyet şeridini ihlal eden vatandaşlara da ceza kesti. Ekipler emniyet şeridini ihlal eden Hayri Koçbüyükoğlu’na bin 228 lira cezai işlem uyguladı.

1228 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri uygulama sırasında usulüne uygun çakar kullanan araçların geçişlerine izin verdi. Uygulama noktasında durdurulan çakarlı bir otomobilin ise izninin bulunmadığı tespit edildi. Sürücü Mehmet Benlice arabanın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı makam aracı olduğunu söyledi. Ancak polis ekipleri, izinsiz çakar takılan arabanın sürücüsüne bin 228 lira cezai işlem uyguladı. Bu sırada makam arabasının arkasında oturan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu polislerle bir süre sohbet etti. Ekipler cezai işlemin ardından aracın gitmesine izin verdi.