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İl Kriz Merkezi duyurdu! İstanbul'da Kurban Bayramı’nın ilk günü 2 kişi hayatını kaybetti, 918 kişi yaralandı

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#İstanbul#Kurban Bayramı#Trafik Kazaları
İl Kriz Merkezi duyurdu İstanbulda Kurban Bayramı’nın ilk günü 2 kişi hayatını kaybetti, 918 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 19:09

Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı. Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı. Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu hastalardan 74’ünün 112 Acil Sağlık ambulansları ile uygun hastanelere nakledildiği belirtildi.

Bayramın ilk gününde 2 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedilen verilere göre, 21 vatandaşın genel durumunun orta, 2 vatandaşın ise genel durumunun kötü olarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

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#İstanbul#Kurban Bayramı#Trafik Kazaları

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