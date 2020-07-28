İl kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçe içerisinde bazı kelimelerin bir tane eş anlamlısı bulunurken bazılarının ise birden fazla eş anlamlı karşılığı yer alır. Bunlardan biri de il kelimesi olarak öne çıkıyor. Bu kelimenin eş anlamlı sözcüklerini öğrenerek değişik yerlerde farklı amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

İl Eş Anlamlısı

İki farklı sözcük üzerinden İl kelimesinin eş anlamlısını değerlendirebilirsiniz.

- Vilayet

- Şehir

Bu her iki kelime ile kullanabilir ve aynı anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunları örnek üzerinden değerlendirelim

‘’Bizim şehrimiz çok özeldir.’’

‘’Türkiye'deki vilayetler birbirinden güzeldir.’’

Bir ülke üzerinde yayılmış ve vali yönetiminde olan il olarak bilinmektedir. Bu yerler aynı zamanda şehir ve vilayet kelimeleri üzerinden de ele alınarak kullanılır. Böylece cümle içerisinde farklı yerlerde amacınıza uygun olarak birden fazla kelimeyi aynı eş anlamlı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Bu sayede üst üste aynı kelimeleri kullanmadan anlamlı cümleler kurmanız mümkün.