İtalyanca kökenli bir kelime olan il kelimesinin dilimizde anlamı 'vilayet'tir.

İl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK sözlüğüne göre, il kelimesini anlamı, 'vali yönetiminde bulunan, merkezi yönetim, coğrafi konum, ekonomik şartlar ve kamu hizmet birimlerine göre ayrılmış ve ülke üzerine yayılmış en büyük ve önemli bölüm ' anlamı taşımaktadır.

Eski dile göre ise, ülke veya yurt anlamı taşımaktadır. İl kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır, bunlardan bazıları; Valilik, şehir, yurt, el, vatan ve vilayettir. Zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Tüm bu kelimeler birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir. İl kelimesi ve eş anlamlılarına verilebilecek örnek cümleler şu şekilde olmalıdır; ' Her ilimizin kendine ait bir güzelliği var.' veya 'Her vilayetimizin kendine ait bir güzelliği var.' İki cümle arasında herhangi bir anlam farkı yoktur.