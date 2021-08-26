İl ilçe emri 2021: MEB'den önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yaz tatili kapsamında iller arası ataması yapılmayan kişilerin il emri ile müdürlüklerde görevlendirileceğini duyurdu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerinin mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacağını kaydetti.
26 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamada, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere mazeret tayini müjdesi verdi.
Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya paylaşımında Bakan Özer'in "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden pek çok öğretmen, il içi atama kapsamında ilçe emrinin de beklendiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.