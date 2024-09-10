İl il yeni hava durumu raporu... Meteoroloji ve Prof. Dr. Şen'den şiddetli yağış uyarısı: İstanbul, Çanakkale, Edirne, İzmir...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen‘in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugünden itibaren Avrupa’da yağışlı ve serin hava etkili oluyor Yunanistan’da da bugünden itibaren serin hava ve şiddetli yağışlar etkili olacak.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Yağışlı hava kütlesi bu gece Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerini etkilemeye başlayacak. Lodos sıcaklık düşüşünü engelleyecek.



PROF. DR. ŞEN İL İL UYARDI

Bu sabah Muş, Ağrı, gece yarısından itibaren Batı Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz bölgesinde, Çanakkale, Edirne, Edremit körfezi, Dikili, İzmir, Muğla, Marmaris, Fethiye, Antalya’nın Batı ilçeleri…

Yarın sabah Tekirdağ, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir.

Bugün sıcaklıklar iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Ege'de yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

İstanbul gece yağmurlu 29 derece, İzmir gece yağmurlu 30, Antalya akşam yağmurlu 31 derece, Ankara 33 derece.

Haberin Devamı

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37