İl il sahur vakitleri 2020: Sahur ne zaman? İstanbul, Ankara İzmir Ramazan İmsakiyesi

Sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan 2020 İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu, oruca niyet etmek üzere sahur saatini bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm illerin sahur saatleri Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, araştırılıyor. Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Muğla ve tüm illerin sahur vakitleri, Ramazan imsakiyesi üzerinden öğreniliyor. Peki, sahur saat kaçta, sahur vakti ezan ne zaman, kaçta okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi bilgisine göre il il 15 Mayıs sahur saatleri ve imsakiye sahur vakitleri bilgileri...

Sahur saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sahur saatleri…

İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:29 20:00 21:29* 2 25.04.2020 04:27 20:01 21:31 3 26.04.2020 04:25 20:02 21:32 4 27.04.2020 04:23 20:03 21:33 5 28.04.2020 04:22 20:04 21:35 6 29.04.2020 04:20 20:05 21:36 7 30.04.2020 04:18 20:06 21:38 8 01.05.2020 04:16 20:07 21:39 9 02.05.2020 04:14 20:09 21:41 10 03.05.2020 04:13 20:10 21:43 11 04.05.2020 04:11 20:11 21:44 12 05.05.2020 04:09 20:12 21:46 13 06.05.2020 04:07 20:13 21:47 14 07.05.2020 04:06 20:14 21:49 15 08.05.2020 04:04 20:15 21:50 16 09.05.2020 04:02 20:16 21:52 17 10.05.2020 04:01 20:17 21:53 18 11.05.2020 03:59 20:18 21:55 19 12.05.2020 03:57 20:19 21:56 20 13.05.2020 03:56 20:20 21:58 21 14.05.2020 03:54 20:21 21:59 22 15.05.2020 03:53 20:22 22:01 23 16.05.2020 03:51 20:23 22:02 24 17.05.2020 03:50 20:24 22:04 25 18.05.2020 03:48 20:25 22:05 26 19.05.2020 03:47 20:26 22:07** 27 20.05.2020 03:45 20:27 22:08 28 21.05.2020 03:44 20:28 22:09 29 22.05.2020 03:43 20:28 22:11 30 23.05.2020 03:41 20:29 22:12***



ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:18 19:43 21:10* 2 25.04.2020 04:16 19:44 21:11 3 26.04.2020 04:14 19:45 21:12 4 27.04.2020 04:12 19:46 21:14 5 28.04.2020 04:10 19:47 21:15 6 29.04.2020 04:09 19:48 21:17 7 30.04.2020 04:07 19:49 21:18 8 01.05.2020 04:05 19:50 21:20 9 02.05.2020 04:04 19:51 21:21 10 03.05.2020 04:02 19:52 21:22 11 04.05.2020 04:00 19:53 21:24 12 05.05.2020 03:59 19:54 21:25 13 06.05.2020 03:57 19:55 21:27 14 07.05.2020 03:55 19:56 21:28 15 08.05.2020 03:54 19:57 21:30 16 09.05.2020 03:52 19:58 21:31 17 10.05.2020 03:51 19:59 21:32 18 11.05.2020 03:49 20:00 21:34 19 12.05.2020 03:47 20:01 21:35 20 13.05.2020 03:46 20:02 21:37 21 14.05.2020 03:44 20:03 21:38 22 15.05.2020 03:43 20:04 21:40 23 16.05.2020 03:42 20:04 21:41 24 17.05.2020 03:40 20:05 21:42 25 18.05.2020 03:39 20:06 21:44 26 19.05.2020 03:38 20:07 21:45** 27 20.05.2020 03:36 20:08 21:46 28 21.05.2020 03:35 20:09 21:48 29 22.05.2020 03:34 20:10 21:49 30 23.05.2020 03:32 20:11 21:50***

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:46 20:03 21:27* 2 25.04.2020 04:44 20:04 21:29 3 26.04.2020 04:42 20:05 21:30 4 27.04.2020 04:41 20:06 21:31 5 28.04.2020 04:39 20:07 21:33 6 29.04.2020 04:38 20:08 21:34 7 30.04.2020 04:36 20:09 21:35 8 01.05.2020 04:34 20:10 21:36 9 02.05.2020 04:33 20:11 21:38 10 03.05.2020 04:31 20:12 21:39 11 04.05.2020 04:30 20:13 21:40 12 05.05.2020 04:28 20:14 21:42 13 06.05.2020 04:26 20:14 21:43 14 07.05.2020 04:25 20:15 21:44 15 08.05.2020 04:23 20:16 21:46 16 09.05.2020 04:22 20:17 21:47 17 10.05.2020 04:21 20:18 21:48 18 11.05.2020 04:19 20:19 21:50 19 12.05.2020 04:18 20:20 21:51 20 13.05.2020 04:16 20:21 21:52 21 14.05.2020 04:15 20:22 21:54 22 15.05.2020 04:14 20:23 21:55 23 16.05.2020 04:12 20:24 21:56 24 17.05.2020 04:11 20:24 21:58 25 18.05.2020 04:10 20:25 21:59 26 19.05.2020 04:09 20:26 22:00** 27 20.05.2020 04:07 20:27 22:01 28 21.05.2020 04:06 20:28 22:03 29 22.05.2020 04:05 20:29 22:04 30 23.05.2020 04:04 20:30 22:05***

KAYSERİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:11 19:30 20:55* 2 25.04.2020 04:10 19:31 20:56 3 26.04.2020 04:08 19:32 20:58 4 27.04.2020 04:06 19:33 20:59 5 28.04.2020 04:05 19:34 21:00 6 29.04.2020 04:03 19:35 21:02 7 30.04.2020 04:01 19:36 21:03 8 01.05.2020 04:00 19:37 21:04 9 02.05.2020 03:58 19:38 21:06 10 03.05.2020 03:56 19:39 21:07 11 04.05.2020 03:55 19:40 21:08 12 05.05.2020 03:53 19:41 21:10 13 06.05.2020 03:52 19:42 21:11 14 07.05.2020 03:50 19:43 21:12 15 08.05.2020 03:49 19:44 21:14 16 09.05.2020 03:47 19:44 21:15 17 10.05.2020 03:46 19:45 21:16 18 11.05.2020 03:44 19:46 21:18 19 12.05.2020 03:43 19:47 21:19 20 13.05.2020 03:41 19:48 21:20 21 14.05.2020 03:40 19:49 21:22 22 15.05.2020 03:39 19:50 21:23 23 16.05.2020 03:37 19:51 21:24 24 17.05.2020 03:36 19:52 21:26 25 18.05.2020 03:35 19:53 21:27 26 19.05.2020 03:34 19:54 21:28** 27 20.05.2020 03:32 19:54 21:30 28 21.05.2020 03:31 19:55 21:31 29 22.05.2020 03:30 19:56 21:32 30 23.05.2020 03:29 19:57 21:33***

ERZURUM İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ