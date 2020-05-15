İl il sahur vakitleri 2020: Sahur ne zaman? İstanbul, Ankara İzmir Ramazan İmsakiyesi
Sahur saat kaçta? sorusu Ramazan ayı devam ederken, sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Sahur vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. İmsak vakti ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarına niyet edecek olan vatandaşlar 81 ilin sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm illerin sahur saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, sahura ne kadar kaldı? İşte, 15 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır ve tüm illerin il il sahur vakitleri...
Sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan 2020 İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu, oruca niyet etmek üzere sahur saatini bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm illerin sahur saatleri Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, araştırılıyor. Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Muğla ve tüm illerin sahur vakitleri, Ramazan imsakiyesi üzerinden öğreniliyor. Peki, sahur saat kaçta, sahur vakti ezan ne zaman, kaçta okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi bilgisine göre il il 15 Mayıs sahur saatleri ve imsakiye sahur vakitleri bilgileri...
Sahur saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sahur saatleri…
İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|20:28
|22:11
|30
|23.05.2020
|03:41
|20:29
|22:12***
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
|29
|22.05.2020
|03:34
|20:10
|21:49
|30
|23.05.2020
|03:32
|20:11
|21:50***
İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|20:28
|22:03
|29
|22.05.2020
|04:05
|20:29
|22:04
|30
|23.05.2020
|04:04
|20:30
|22:05***
KAYSERİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:11
|19:30
|20:55*
|2
|25.04.2020
|04:10
|19:31
|20:56
|3
|26.04.2020
|04:08
|19:32
|20:58
|4
|27.04.2020
|04:06
|19:33
|20:59
|5
|28.04.2020
|04:05
|19:34
|21:00
|6
|29.04.2020
|04:03
|19:35
|21:02
|7
|30.04.2020
|04:01
|19:36
|21:03
|8
|01.05.2020
|04:00
|19:37
|21:04
|9
|02.05.2020
|03:58
|19:38
|21:06
|10
|03.05.2020
|03:56
|19:39
|21:07
|11
|04.05.2020
|03:55
|19:40
|21:08
|12
|05.05.2020
|03:53
|19:41
|21:10
|13
|06.05.2020
|03:52
|19:42
|21:11
|14
|07.05.2020
|03:50
|19:43
|21:12
|15
|08.05.2020
|03:49
|19:44
|21:14
|16
|09.05.2020
|03:47
|19:44
|21:15
|17
|10.05.2020
|03:46
|19:45
|21:16
|18
|11.05.2020
|03:44
|19:46
|21:18
|19
|12.05.2020
|03:43
|19:47
|21:19
|20
|13.05.2020
|03:41
|19:48
|21:20
|21
|14.05.2020
|03:40
|19:49
|21:22
|22
|15.05.2020
|03:39
|19:50
|21:23
|23
|16.05.2020
|03:37
|19:51
|21:24
|24
|17.05.2020
|03:36
|19:52
|21:26
|25
|18.05.2020
|03:35
|19:53
|21:27
|26
|19.05.2020
|03:34
|19:54
|21:28**
|27
|20.05.2020
|03:32
|19:54
|21:30
|28
|21.05.2020
|03:31
|19:55
|21:31
|29
|22.05.2020
|03:30
|19:56
|21:32
|30
|23.05.2020
|03:29
|19:57
|21:33***
ERZURUM İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:44
|19:09
|20:36*
|2
|25.04.2020
|03:42
|19:10
|20:37
|3
|26.04.2020
|03:40
|19:11
|20:39
|4
|27.04.2020
|03:39
|19:12
|20:40
|5
|28.04.2020
|03:37
|19:13
|20:41
|6
|29.04.2020
|03:35
|19:14
|20:43
|7
|30.04.2020
|03:33
|19:15
|20:44
|8
|01.05.2020
|03:32
|19:16
|20:46
|9
|02.05.2020
|03:30
|19:17
|20:47
|10
|03.05.2020
|03:28
|19:18
|20:49
|11
|04.05.2020
|03:27
|19:19
|20:50
|12
|05.05.2020
|03:25
|19:20
|20:51
|13
|06.05.2020
|03:23
|19:21
|20:53
|14
|07.05.2020
|03:22
|19:22
|20:54
|15
|08.05.2020
|03:20
|19:23
|20:56
|16
|09.05.2020
|03:19
|19:24
|20:57
|17
|10.05.2020
|03:17
|19:25
|20:59
|18
|11.05.2020
|03:15
|19:26
|21:00
|19
|12.05.2020
|03:14
|19:27
|21:01
|20
|13.05.2020
|03:12
|19:28
|21:03
|21
|14.05.2020
|03:11
|19:29
|21:04
|22
|15.05.2020
|03:10
|19:30
|21:06
|23
|16.05.2020
|03:08
|19:31
|21:07
|24
|17.05.2020
|03:07
|19:32
|21:08
|25
|18.05.2020
|03:05
|19:33
|21:10
|26
|19.05.2020
|03:04
|19:33
|21:11**
|27
|20.05.2020
|03:03
|19:34
|21:13
|28
|21.05.2020
|03:01
|19:35
|21:14
|29
|22.05.2020
|03:00
|19:36
|21:15
|30
|23.05.2020
|02:59
|19:37
|21:17***
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