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AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 19:52,Son Güncelleme:

İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 152 kişi yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 152 kişi yakalandı
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Adana'da düzenlenen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 152 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda, 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kurusıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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