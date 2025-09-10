İl binasında vekiller ve polisler vardı

Haberin Devamı

Gürsel Tekin, önceki gün polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemi altında, görevi devralmak için Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına polisle girmişti. CHP Genel Merkezi, Sarıyer’deki İl Başkanlığı binasını kapattıklarını, bu binanın artık Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağını, yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını Bahçelievler’e taşıdıklarını açıklamıştı.

SESSİZLİK HÂKİMDİ

Sarıyer’deki binanın çevresinde polis dün de güvenlik önlemlerini sürdürdü. Binaya çıkan yollar bariyerlerle kapatıldı. Binanın içine milletvekilleri dışında kimse alınmadı. Basın mensupları yol üzerinde durarak yayın yaptı. Önceki gün yaşanan gerilim ve arbededen ötürü binanın çevresinde oluşan çöp yığınları da temizlik görevlilerince toplandı.

Sarıyer’deki il binasına gelen CHP’li vekiller, polisin binayı boşaltmamasına tepki gösterdi.

TANAL’DAN TEPKİ

Önceki gün yaşanan arbedede biber gazından gözü yaralanarak hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Gözlüğüm olmasa gözümden olacaktım” dedi. Tanal dün sabah hastaneden izin alıp geldiğini belirtip il binası içinde gözlem yaptığını söyledi. Tanal, il binası girişinde polisin barikat kurmasına tepki gösterip, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve İl Emniyet Müdürü’ne tepki gösterip, polisi binadan çekmelerini istedi. Mahmut Tanal, “Sabah geldim, binanın içini gezdim. Kimi polis uyuyordu kimi kapalı alanda sigara içiyordu, makam odalarında oturuyorlardı. İl binası devredildikten sonra artık burada polisin ne işi var” dedi.