İl başkanları ve kanaat önderleriyle doğu ve güneydoğu buluşması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan tesislerinde yaklaşık 6 saat süren toplantıda, Meclis’te yürütülen komisyonun çalışmaları değerlendirildi. Komisyondaki CHP’li isimlerin sunum yaptığı toplantıda başkanlar ve kanaat önderlerinin de görüş ve değerlendirmeleri alındı. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de konuşma yaptığı toplantıya ilişkin bilgi veren CHP kaynaklarına göre, söz alan başkanlar ve kanaat önderleri, “CHP’nin Meclis’teki komisyona katılmasının, komisyonda kalmasının ve sürece yönelik cesur söylemlerinin bölgelerinde olumlu karşılandığını” söylediler. CHP’nin Suriye’de barış isteyen tutumunun ve Doğu ve Güneydoğu için kalkınma ve refah talep etmesinin de takdir topladığını belirten katılımcıların, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için CHP’nin tavrının önemli olduğuna vurgu yaptıkları da bildirildi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Özel de kapanış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kendi iç sorunlarını çözen Türkiye, bölgeye barış ve refah getirilmesinin de öncülüğünü yapar. Bizim Türkiye’nin meselelerine ve ihtiyacı olan çözümlere dair her konuda müstakil siyasetimiz var. Kendine ait siyaseti olmayan, başkalarının planına figüran olur. Terörün bitmesi, silahların susması, Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözülmesiyle ilgili kararlılığımızı ve güven veren adımları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrımcı, kutuplaştırıcı dil ve siyasetten bizi kurtaracak olan Cumhuriyet’in kucaklayıcı, eşit yurttaşlığı tesis eden iklimidir.”

CHP Lideri Özgür Özel, toplantının ardından Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde başkan ve kanaat önderleri ile akşam yemeği yedi.