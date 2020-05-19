İktisadi Ne Demek? İktisadi Nedir? İktisadi Tdk Kelime Anlamı

İktisadi kelimesi iktisat kelimesinden türemiştir. İktisat kelimesinin TDK'daki anlamları ekonomi ve tutumdur. İktisat kelimesi cümlede isim görevi görmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime Arapça dil bilgisinde isimden sıfat yapan yapım ekini alarak iktisatla ilgili konuları belirten iktisadi kelimesine dönüşmüştür.

İktisadi Ne Demek?

İktisadi kelimesinin anlamı TDK'nın sözlüğünde "ekonomik" olarak belirtilmiştir. Bu kelime ekonomiyle ilgili anlamını taşımaktadır. Ekonomi konuları iktisadi konular olarak belirtilebilir. TDK sözlüğünde bu kelime cümle içinde kullanılarak örnek verilmiştir. Örnek olarak verilen Yakup Kadri Karaosmaoğlu’ndan alıntı olan cümle şudur: "İktisadi düşünceler hâlâ devlet adamlarımızın resmî beyanlarında yer bulmaktadır.".

İktisadi Nedir?

İktisadi daha önce de belirttiğimiz gibi ekonomik konulardan bahsetmek için kullanılıyor. Bu kelime dilimize Arapçada girmiştir. Arapçada iktisadi kelimesinin türemiş olduğu iktisat kelimesinin anlamı doğruca hedefe yönelmek, doğru yol, amaca uygunluk gibi anlamlara gelmektedir.

Dilimizde yazılı kaynaklarda bu kelimeye ilk defa 1901 yılında Kamus-ı Türki'de rastlanmıştır. Arapçada kasıt, doğru yol, hedefe yönelme gibi anlamlara gelirken Türkçede ekonomi anlamında kullanıma girmiştir. Bunun sebebi ise iktisat biliminin parasal kaynakları en doğru şekilde en tasarruflu olarak doğru hedef ve amaca uygun şekilde yönetilmesini amaçlamasına bağlanmıştır. Ancak iktisat kelimesinin Arapçadaki anlamlarındaki gibi kullanımı da halen oldukça yaygındır. Buna rağmen TDK sözlüklerinde bu anlamlara yer verilmemiştir.