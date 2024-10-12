İktidarın anahtarı başkanların ceplerinde

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Çanakkale’de 14’ü büyükşehir 21 belediye başkanının katıldığı, il belediye başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP’nin, Türkiye’nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirten Özel özetle şunları söyledi: “Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısının ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı. İl belediye başkanları aylık ya da 45 günlük periyotlarla bir araya geliyor. Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz, sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, tecrübeleri paylaşıyorsunuz, projelerde ortaklaşıyorsunuz.

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PANDEMİDE NE YAPTIK

Pandemiden geriye, AK Parti’li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. ‘Pandemide ne yaptık’ deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama ‘Pandemide bunun dışında ne yapıldı?’ derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var. CHP’li belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı. Kadınların çalışma hayatına katılması ve çocukların hayata hazırlanması yönünden imkân sağlıyor.

ERKEN SEÇİME ZORLAYALIM

Kim ‘Geçinemiyoruz’ diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip, buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti ‘Parlamento içindeki muhalefet’, ‘Dışındaki muhalefet’ ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız” dedi.

MUDANYA’DA 102. YIL GURURU

Büyük Taarruz’un ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin siyasi ve diplomatik alanda kazandığı ilk zafer olan Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı etkinliklerle kutlandı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mudanya Mütareke Binası’nı gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, denize zeytin dalından yapılan çelenk bıraktı.

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1. ROMAN ÇALIŞTAYI

CHP Lideri Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı’na katıldı. Özel, burada Roman vatandaşların sorunlarını dinlerken “Mart ayında İzmir’de bütün Roman kardeşlerimi siyasete katılmaya, Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmeye, belediye meclis üyeliklerine, belediye başkanlığına, milletvekilliğine talep açmaya, CHP’de siyaset yapmaya davet etmiştik. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Kurumsal yapılar oluşturacağız” dedi.

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Özgür Özel, şöyle devam etti: “Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi’nde önünü açmak, benim boynumun borcu. Sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce kurduğu partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkede 86 milyona ulaştık. Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa’da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan, bütün imkânlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye’yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye’de baktığınızda Anayasa’ya göre herkes eşit ama baktığınızda bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit.”