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'İktidara talibiz'

#Meral Akşener#İYİ Parti#İktidar
İktidara talibiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için, 83 milyon vatandaşımızı yokluktan kurtarıp hak ettiği bolluğa kavuşturmak için iktidara talibiz” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin gri listeye alınmasına ilişkin, “Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu? Evet, maalesef aklanıyor” dedi.

Akşener, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın milli güvenlik tanımı, kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Koltuğunu sallayan her şey ve herkes, kendisi için bir milli güvenlik tehdidi. Geçinemiyor musun? O zaman teröristsin. İflasın eşiğinde misin? O zaman hainsin. Sosyal medyada eleştiri mi yazdın? O zaman milli güvenliğimiz için bir tehditsin. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.

20 EKONOMİNİN DIŞINDAYIZ

‘2023’te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz’ diyenler, bugün ülkemizi ilk 20 ekonominin bile dışına çıkarttılar. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda, gire gire Gri Liste’ye girdik. Gri Liste’de dünyanın en büyük ilk 10, ilk 20 ekonomisi arasından hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomisi arasından ise sadece Türkiye var. Listede Burkina Faso, Zimbabve, Uganda, Filipinler, Kamboçya, Suriye var. Yazıklar olsun.

‘Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu?’ Evet, maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Mesela eğer yurtdışında paranız varsa veya yurtiçinde kanunsuz yollardan kazandığınız parayı, yurtdışına çıkardıysanız bu parayı aklamak için uğraşmanıza gerek yok. Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde 1 komisyonla bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. İşte size, Türkiye’yi uçuracağını söyleyen partili Cumhurbaşkanlığı sistemi.

MAKUL SİYASET

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Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için iktidara talibiz. 83 milyon vatandaşımızı, yokluktan kurtarıp hak ettiği bolluğa kavuşturmak için iktidara talibiz. Hamaset dışında hiçbir şey üretmeyen, bu öfke siyaseti yerine ahlaklı, vicdanlı ve makul bir siyaset için iktidara talibiz. Adalet, huzur, bereket, güçlü, zengin ve mutlu bir ülke için Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Tek yapmamız gereken adil olmak.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#İktidar

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