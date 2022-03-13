'İktidara gelirsek üç temel adım atacağız'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında Kesin Hesap Komisyonu kuracaklarını belirterek, “Komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek” dedi.

Pandemi sonrası Türkiye ve dünya ekonomisinin konuşulduğu ‘Maltepe Ekonomi Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

HAYAT PAHALILIĞI VAR

“Ekonomide ciddi bozulma olduğunu biliyoruz. Bütçe açığımız, dış ticaret açığı, işsizliğimiz, hayat pahalılığı var. Ne yapmamız lazım? Sık sık dile getirdiğimiz üç tane temel adımdan ya da kuraldan söz ediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Yeni kadrolardan kastettiğimiz devletin yeniden yapılanmasında liyakat sisteminin yani işi ehline tesliminin kural olarak benimsenmesidir. Bilgiye birikime değil belli kişileri kadrolara taşırsanız, bugünkü yozlaşma tablosunu önümüze çıkarır.

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KESİN HESAP KOMİSYONU

Yeni kurallardan kastettiğimiz, bir devletin saydam olması lazım. Vergilerin nereye harcandığını bilmem lazım. Soruyoruz, şehir hastanelerini kaça yaptınız? Ticari sır. Yolu, köprüyü, havaalanını kaça yaptırdınız? Ticari sır. Kardeşim parasını ben ödüyorsam nasıl ticari sır oluyor? Kesin Hesap Komisyonu kuracağız, başkanı anamuhalefet partisinden olacak, yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek. Komisyonda, yürütme organının yasama organına hesap vermesidir.

SİYASİ AHLAK KANUNU OLACAK

İkincisi Sayıştay. Uluslararası Sayıştaylar Birliği’nin öngördüğü temel kurallara göre Sayıştay’ın denetim yapmasını sağlayacağız. Üçüncüsü israf. İsrafla ilgili özel bir düzenlemeye gerek yok. Dördüncüsü, Siyasi Ahlak Kanunu. Siyasetin ahlaklı, erdemli, hesap verilebilir konumda olması lazım.

BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI

Kamu İhale Kurumu’nu yeniden yapılandıracağız. BDDK, SPK, bunları da yeniden ehil insanları getirerek inşa edeceğiz. Ekonomik Sosyal Konseyi yeniden inşa edeceğiz. Stratejinin en temel ayaklarından birisi ülkede demokrasiyi inşa etmek. İkincisi üreten Türkiye. Üretmenin yolu üniversitelerin bilgi üretmesidir. Bunu yaparsak Türkiye büyür. Stratejinin üçüncü ayağı güçlü bir sosyal devleti inşa etmektir. Yeni kuracağımız kurumlar arasında Aile Destekleri Sigortası dedik. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Demokrasi, üretim, sosyal devlet anlayışı sürekli değişen kavramlardır.”