İktidara 13 öneri ve dayanışma çağrısı

5 Şubat 2009’dan bu yana toplanmayan ve bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalı. İlgili tüm taraflar davet edilmeli, Kimse dışlanmamalı.

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı.

Sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı giderilmeli, KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları görevlerine iade edilmeli.

Salgınla mücadelede ve milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler yeniden açılmalı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası’nca belediyelere yapılan ödemelerden bir yıl süreyle herhangi bir kesinti yapılmamalı, belediyelerin borçlanma limitleri arttırılmalı. Ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli.

Geçici olarak kapatılan işyerlerinde; esnafın kira harcamaları (AVM’ler hariç) Maliye ve Hazine Bakanlığı’nca karşılanmalı. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri (kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç) asgari ücret üzerinden ve işyeri kapalı kaldığı sürece İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmalı.

Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak, faizsiz ertelenmeli.

Ücretli öğretmenler ile Halk Eğitim’de görev yapan kursiyer öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme yapılmalı.

KOBİ’lerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM’nden süratle bir ‘sicil affı’ yasası çıkarılmalı.

Turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı. ‘Turizm Tanıtma Fonu’ ve ‘Konaklama Vergisi’ getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

‘Aile Yardımları Sigortası’ yasası çıkarılmalı, her yoksul aileye asgari 2.000 TL’lik gelir sağlanmalı.

Sağlıklarını tehlikeye atarak, günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı.

Kamu özel işbirliğiyle yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan Hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk Lirasına çevrilmeli.

MASKELİ TOPLANTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde basın toplantısına başlamadan önce masadaki dezenfektan ile ellerini temizledi. Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı kürsünün önündeki ilk beş sıra boş bırakıldı. Toplantıyı izlemeye gelen basın mensuplarına da maske dağıtıldı. Salondaki parti yöneticileri de toplantı boyunca maske taktı. (Selahattin SÖNMEZ)